إسبانيا – أرجع مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، سبب خسارة “البارسا” أمام خيتافي 0-1، أمس السبت، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني، للأداء الباهت الذي ظهر به فريقه في الشوط الثاني.

وقال كومان عقب المباراة: “لم نلعب بشكل جيد في الشوط الثاني ضد خيتافي، الأمر الذي كلفنا الخسارة”.

وأضاف: “لا أحب الحديث عن الحكام، وكل شخص يكون لديه رأي خاص به، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هناك تقنية الفيديو في لقاء اليوم (أمس)”، في إشارة إلى عدم استعانة الحكم بتقنية الفيديو، بعد منحه ركلة جزاء لخيتافي، والتي جاء منها الهدف الوحيد في اللقاء.

وأكمل كومان: “كانت لدينا فرص قليلة للغاية، وبدا برشلونة أفضل في الشوط الأول. كان من الصعب علينا صناعة المزيد من الفرص لهز شباك خيتافي”.

ورغم الهزيمة، فقد أشاد كومان ببعض لاعبيه، حيث قال: “لدينا الكثير من اللاعبين المميزين في الهجوم، مثل غريزمان، وميسي، وفاتي، الذين يمكنهم اللعب في مراكز مختلفة، كما قدم (الوافد الجديد) بيدري أداء جيدا، وأكد أنه يستحق اللعب لبرشلونة”.

وتجمد رصيد برشلونة بعد هذه الخسارة عند سبع نقاط في المرتبة التاسعة، ولكنه يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين، في حين رفع خيتافي رصيده إلى عشر نقاط، ليتقاسم صدارة الدوري مع حامل اللقب، ريال مدريد.

المصدر: championat.com