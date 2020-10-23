ليبيا – رحّبت الولايات المتحدة ترحيبا حارّا بوقف إطلاق النار الدائم في كامل ربوع البلاد والذي تم توقيعه خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف اليوم الجمعة.

السفارة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه قالت إن هذا الاتفاق خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب.

وهنأت الطرفين على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز على دورها المحوري في تسهيل المحادثات.

السفارة الأمريكية حثت الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية الآن على دعم تنفيذ الاتفاق بحسن نيّة،مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز الذي تحقّق اليوم الجمهة يمهد الطريق لمزيد من التقدّم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حلّ دائم للصراع.