ليبيا – أعرب آمر غرفة عمليات سرت الجفرة بالرئاسي إبراهيم بيت المال عن استغرابه من الأسماء المطروحة في قائمة الحوار السياسي الليبي في تونس، التي خرجت بوسائل الإعلام المختلفة.

بيت المال الموالي لتركيا وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لـ”عملية بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي قال: “نتساءل بكل أسف من الذي اختار هذه الأسماء، ويجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها بأنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا”.

وأكد آمر الغرفة التابعة للرئاسي في ختام حديثه أنه من الضروري إشراك مسلحيهم ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، ما عدا ذلك فإن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة.

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