ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد الاجتماع الدوري الثالث والخمسين بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة.

اللجنة ناقشت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمركز كل المستجدات المتعلقة بمواجهة هذه الجائحة، وأهمها جهوزية مراكز العزل وتوفر المشغّلات المعملية لمختبرات صحّة المجتمع، وكل لوازم العمل داخل مراكز العزل لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وبحثت اللجنة سبل توفير المستحقّات المالية للأطقم الطبية والطبية المساعدة وكيفية تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل.

كما تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على التواصل مع اللجنة العلمية، بخصوص إعداد دليل إرشادي خاص للمنافذ الدولية في إطار الاستعداد لفتح الحدود والمطارات الدولية في البلاد.

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