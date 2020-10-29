ليبيا – قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا سياسيًا، من خلال عملية شاملة يقودها الليبيون لاستعادة سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.

ستانو وفي تصريحات خاصة لموقع “بوابة أخبار اليوم” أمس الأربعاء أضاف: “كان هناك حراك سياسي خلال الأشهر القليلة الماضية، بدءًا من الاتفاق بين السراج ورئيس البرلمان عقيلة صالح في 21 أغسطس، واستمر هذا مؤخرًا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الممثلين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، ونأمل أن يتحوّل ذلك إلى وقف إطلاق نار دائم”.

وإستطرد: “نشجع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم هذه الجهود بشكل لا لبس فيه، والامتناع عن التدخل في الصراع الليبي ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وتابع : “يجب على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور، فالاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأكمل: “تمهد هذه التطورات الإيجابية على الأرض الطريق لإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا، ونتطلع إلى منتدى حوار سياسي ناجح نأمل أن يؤدي إلى إيجاد الحل السياسي الذي طال انتظاره للصراع الليبي”.

وواصل تصريحاته: “عدة أطراف خارجية تتدخل في الصراع الليبي والاتحاد الأوروبي واضح للغاية بشأن هذا فأي تدخل أجنبي غير مقبول، فالتدخل العسكري الأجنبي لا يؤدي إلا لإطالة أمد الصراع، ويزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل”.

ستانو اختتم حديثه: “من الضروري لجميع الشركاء الدوليين، الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، ودعم الجهود السياسية للأمم المتحدة وعملية برلين، باعتبارها السبيل الوحيد نحو ليبيا مستقرة وآمنة”.

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