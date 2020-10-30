ليبيا – أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو على أن التطورات الأخيرة في ليبيا إيجابية للغاية.

دي ستيفانو وفي تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة قال إنه منذ التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية انطلقت من جديد عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد بمشاركة إيطاليا.

وذكر دي ستيفانو أن بلاده تمارس نفوذًا على حكومة الوفاق، مؤكداً أن هذا التأثير ينبغي أن يتم إدراكه من الناحية الإيجابية أي على أنه تعاون تجاه مسار سياسي.

وتطرق المسؤول الإيطالي لدور اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في عام 2008، مشيراً إلى أن لبلاده رؤية أكثر شمولية تجاه ليبيا.

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