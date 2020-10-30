ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الرعيش أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان بحاجة لدعوات تتطالب ببقائه بمنصبه حتى يتخذها مطية لتأجيل استقالته والبقاء في فترة إضافية حتى لا يظهر بمظهر المتمسّك بالحكم ويتفادى الإحراج بعد فشله في تنفيذ تعهداته بالرحيل من السلطة بنهاية شهر أكتوبر.

الرعيش وفي تصريح لقناة “العربية” أمس الخميس لفت إلى أنه لا توجد أي مؤشرات توحي بأنه يتم الإعداد لمرحلة ما بعد السراج في ليبيا وهو ما يعني أنه لن يلتزم بما أعلن عنه الشهر الماضي بخصوص عزمه التخلي عن مسؤولياته على رأس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بنهاية شهر أكتوبر.