ليبيا- استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس الجمعة كلًا من دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وريتشارد نورلاند سفيرها لدى ليبيا.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، في أفق احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي ستنطلق اجتماعاته الحضورية يوم 9 نوفمبر المقبل.

وتبادل الطرفان سبل دعم وإنجاح ملتقى تونس باعتباره فرصة مهمة وثمينة لتحقيق التسوية السياسية الدائمة والشاملة في ليبيا، ومناسبة لكافة الأطراف الليبية للمساهمة الإيجابية في صياغة الحل النهائي والتوافقي للأزمة الليبية التي طال أمدها.

وبهذه المناسبة، أكّد السفيران دعم الولايات المتحدة لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، مثمنين الجهود التي تبذلها تونس لتوفير كافة ظروف النجاح لهذا الحوار المهم والمفصلي بالنسبة إلى حل الأزمة الليبية، بما يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأطراف الليبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجموعة الدولية.

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