ليبيا – نعت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة، الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأحد بعد مرض لم يمهله طويلًا.

القيادة العامة وفي بيان نشره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري والذي تلقّت المرصد نسخة منه قالت: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة، الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلًا”.

وتابع البيان: “وإذ ننعى اللواء ونيس نستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب، فقد كان دائمًا يتقدم الصفوف، لم تغرِه المكاتب والمناصب، ولم يغرِه متاع الدنيا الزائل. تغمد الله فقيدنا بواسع رحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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