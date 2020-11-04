ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء وفد أعيان الطوارق الذي ضم أحمد مانكو نينو عميد بلدية اوباري، وجيلي الغالي من حكماء وأعيان الطوارق، وعميد محمد لاكري من الحرس الرئاسي، وعميد مصطفى ممادي من حرس الحدود.

اللقاء تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة استعراض الأوضاع الأمنية داخل مناطق الجنوب، ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه قبائل الطوارق في الهوية الليبية، وإيجاد الحلول لها.

وتم مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه مناطق الجنوب، من نقص في المحروقات من وقود وديزل وغاز الطهي، ونقص السيولة والغلاء المعيشي داخل هذه المناطق، وسبل إيجاد الحلول الناجعة لها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم الجنوب الليبي.

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