ليبيا – تلقّى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بيان لها تلقّت المرصد نسخة منه أشارت إلى أنّ الاتصال بحث آخر تطورات الأزمة الليبية والدور الإفريقي لحل الأزمة خاصّة أن الرئيس رامافوزا يترأس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وبدوره، أكد الرئيس رامافوزا على دور المؤسّسة العسكرية الليبية في محاربة الإرهاب وسيادة دولة القانون والمؤسسات ورفض التدخّلات الأجنبية السلبية.

وهنأ رامافوزا المشير حفتر بالخطوة المهمّة للتوقيع على تثبيت وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنّ ذلك يدل على أن القيادة العامة للقوات المسلحة مؤسّسة عسكرية محترفة ومنضبطة، وتحترم قواعد القانون والقانون الدولي الإنساني.

القيادة العامة نوّهت إلى أنّ الاتصال تم ترتيبه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية.

Share and Enjoy ! 0 Shares