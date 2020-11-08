ليبيا – تابعت صحيفة المرصد تطورات حادثة جنوح السفينة ليدي حلوم بمنطقة مخطاف ميناء طرابلس البحري نتيجة العاصفة القوية التي ضربت العاصمة مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.

وأفاد مصدر من ميناء طرابلس في تصريح لـ”المرصد” بأن سرعة الرياح يوم الحادثة قد وصلت إلى 130كم في الساعة، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح أدت الي عدة أضرار داخل ميناء طرابلس منها جنوح السفينة ليدي حلوم التي كانت بمنطقة “المخطاف” على حاجز الامواج وضلت السفينة فوق الصخور لعدة أيام.

وكشف المصدر بأن مالك السفينة “ليبي الجنسية” تعاقد بشكل سريع مع شركة انقاذ عالمية مختصة، مبينًا بأن الهدف من التحرك السريع لإنقاذ السفينة يأتي للحفاظ على بضائع المواطنين الموجودة على متنها وسحب الأخيرة إلى منطقة آمنة داخل الميناء.

كما نفى المصدر فقدان أي من حاويات البضائع التي كانت على متن السفينة وأن حمولتها سليمة بالكامل، مؤكدًا بأن الصور التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحاويات غارقة قبالة سواحل ميناء طرابلس كانت لحادثة اخرى قديمة.

وتحصلت صحيفة المرصد اليوم الأحد على لقطات حصرية تؤكد نجاح عملية إنقاذ السفينة ليدي حلوم وكامل حمولتها وسحبها من مكان الجنوح الي داخل الميناء لترسو على رصيف ميناء طرابلس البحري.

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