ليبيا – حذر المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح من تبدد الحل السياسي بعد أن لاح في الأفق، في ظل انتشار القوات التركية في ليبيا، لافتًا إلى أن بقاء الأتراك في مصراتة وقاعدة الخمس والوطية، يمثل ضربة حقيقية لجميع المسارات العسكرية والسياسية والدستورية.

مفتاح وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية ” اليوم الأحد أوضح أن تركيا ستلتف على قرارات لجنة 5+5 ببقاء القوات تحت مسمى آخر.

وأشار إلى أن تركيا تعمل على إعاقة الاتفاق العسكري والذي يحاول الوصول بالبلاد إلى استقرار دائم، ولذلك تحاول ضرب اتفاق غدامس الأخير الذي قضى في 4 نوفمبر الجاري بإبعاد القوات والمقاتلين الأجانب عن نقاط التماس.

مفتاح لفت إلى أن الضغط التركي يتواصل في مسعى لإبعاد الجيش الوطني عن سرت والجفرة تمهيدًا لهجوم مباغت من المرتزقة والمليشيات الليبية الموالية لتركيا للسيطرة على الهلال النفطي وتوسيع مكاسب أنقرة.

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