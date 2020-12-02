ليبيا – أكد نجل الدكتور الصديق بن دلة رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الخضراء العام اختطاف والده بمدينة طرابلس على يد مجموعة مسلحة.

نجل بن دلة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الثلاثاء كشف تفاصيل حادثة إختطاف والده، قائلًا: “حوالي الساعة الرابعة والربع كانت آخر مكالمة مع والدي، وأبلغ العائلة أنه سيعود إلى منزله بعد ربع ساعة عقب انتهائه من عمله بمصحة المواساة، وقبله كان يوم عمل عادي بمستشفى الهضبة الخضراء”.

وفي التفاصيل، كشف بن دلة عن مكان الاختطاف موضحًا: “طريق 11 يونيو، بالقرب من محل الساحل للحلويات، مدخل طريق الخدمات السريع بالقرب من المنزل، والاختطاف تم أمام المقهى المعروف قبل مدخل الطريق السريع باتجاه البحر”.

وأكد أن أربعة مجهولين أقدموا على اختطاف والده من سيارة عمله، وأغلقوا عليه الطريق، وكانوا يرتدون لباسًا عسكريًا “صاعقة” بنيَّ اللون، منهم رجال مقنعون وأحدهم أصلع، ويستقلون سيارتين تويوتا هايلوكس بيضاوين، مشيرًا إلى أن سبب الاختطاف غير معروف حتى لحظة كتابته لهذه التفاصيل.

نجل بن دلة أشار إلى أنه ومنذ فترة أسبوعين إلى شهر روى والده للعائلة محاولة مجموعة إغلاق الطريق عليه إلا أنه نفذ من حادثة الاختطاف، داعيًا أي شخص يملك أي معلومة بشأن والده التواصل مع أي فرد من أفراد العائلة.

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