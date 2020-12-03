العراق – طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الحكومة بتنويع مصادر تسليح الجيش العراقي وعدم الاعتماد على دولة واحدة.

وقال النائب في البرلمان سعران الأعاجيبي في تصريح صحفي، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية طالبت الحكومة بتعدد مصادر تسليح الجيش العراقي، وعدم الاعتماد على دولة واحدة في التسليح”.

وأضاف: “في حال تردي العلاقات بيننا وبين هذه الدولة، ستلجأ الأخيرة إلى قطع السلاح والعتاد عنا، وبالتالي ستكون أسلحتها بلا فعالية”.

وأشار الأعاجيبي إلى أن “الجيش العراقي لديه أسلحة من عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وألمانيا”.

ويتحدث خبراء وأعضاء في البرلمان العراقي بشكل مستمر عن ضرورة أن تلجأ الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الأسلحة وعدم استمرارها في الاعتماد على التسليح من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل أيام عرضت إيران على العراق استعدادها لتجهيز الجيش العراقي بالأسلحة التي يرغب بشرائها منها.

المصدر: RT + rudaw

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