ليبيا – رأى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني أنه يتعين على دول المنطقة فصل مصالحها الإقليمية عن الصراع في ليبيا من خلال وضع مصالح الليبيين أولاً.

آل ثاني انتقد في حوار افتراضي اليوم الجمعة مع صحفيين ضمن منتدى حوارات المتوسط الايطالي وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” عند اتهام تركيا بالتدخل عسكريًا في الازمة الليبية، مدعيًا بأن أنقرة تدعم حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الحكومة الشرعية والمعترف بها من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) بينما في الوقت نفسه لا توجه أصابع الاتهام إلى تلك الدول التي تدعم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حسب زعمه.

وأشار وزير الخارجية القطري الى أن الازمة الليبية شهدت بعض التقدم بعد إعلان وقف إطلاق النارفي البلاد ،مختتماً:” التاريخ علمنا أنه لا توجد نزاعات يمكن حلها عسكريا بطريقة مستدامة بل عبر الدبلوماسية وبالجلوس حول طاولة التفاوض”.

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