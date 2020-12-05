ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن استمرار تدفق الأسلحة عبر جسر جوي تخرج فيه الطائرات العسكرية التركية من مطارات تركيا لتهبط في القواعد والمطارات الجوية الليبية المحتلة من قبل تركيا، يشير إلى أن ما تقوم به البعثة الأممية من اجتماعات ومسارات وحوارات يأتي في مسار، وما تخطط تركيا وحلفائها له يأتي في مسار مناهض.

امغيب أكد وفقًا لصحيفة “الاتحاد” على أن التحشيد العسكري التركي الذي لم يتوقف يدل على أن أردوغان يرفض أي حلول للتسوية السياسية، موضحًا أن أنقرة ماضية في اتجاه الحرب والسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب الليبي كمرحلة أولى، ثم التقدم نحو الهلال النفطي وسط البلاد، وذلك في استهزاء واضح بقرارات مجلس الأمن وكل ما صدر عن مخرجات مؤتمر برلين، على حد قوله.

وحول إمكانية التوصل لآلية لانتخاب رئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومة جديد في منتدى الحوار السياسي الليبي، استبعد امغيب التوصل لأي اتفاق بسبب تغذية أطراف دولية للخلاف بين المتحاورين عبر استخدام المال الفاسد والوعود الكاذبة.

وردًا على التحركات التي تجري لعقد جلسة للبرلمان في مدينة غدامس، حذر البرلمان من محاولات تفتيت المجلس في ظل وجود إصرار على عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة غدامس، مشيرًا إلى وجود غموض ولغط كبير معربة عن أسفه عن تحركات تهدف لتفتيت البرلمان، سواء عن جهل أو قلة معرفة أو تعمد.

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