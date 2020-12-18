ليبيا – أعرب المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش عن اعتقاده بأن تعيين الزيمبابوي ريسيدون زينينغا منسقا للبعثة الأممية للدعم بليبيا هو نوع من الترضية لأفريقيا التي كانت تطالب بتعيين مبعوث أفريقي إلى ليبيا، بعد أن فشل المبعوثون الآخرون من قارات أخرى.

المرعاش وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية” انتقد تحجيم دور زينينغا في مسؤولية إدارة البعثة من النواحي الإدارية واللوجستية مما لا يعطيه لعب أي دور سياسي هام.

وأعرب عن مخاوفه من عدم استطاعة المنسق والمبعوث الجديد،نيكولاي ملادينوف،تحجيم تركيا ودورها المخرب في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بقوى دولية وإقليمية، هي من تستطيع لجم تركيا.

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