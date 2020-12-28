ليبيا – علق أمير الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج على زيارة الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس.

بلحاج وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بارك الجهود التي أسهمت في إنجاح زيارة الوفد المصري الرسمي إلى طرابلس.

وأكد دعمه لرغبة القاهرة في انفتاحها على كافة أطراف الأزمة الليبية بما يسهم في تثبيت وحدة البلاد وهو الأمر الذي يتفق ورؤية دول الجوار الليبي وأطراف دولية وإقليمية.

وجدد تأييده لكل الجهود التي تسعى لتجنيب طرابلس الحرب مجدداً، وإنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسة العسكرية،وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق ليبيا.

وأضاف:” ليبيا تمر خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها بتطورات كبيرة بعضها مرتبط برغبة أطراف إقليمية في استئناف الحرب والعدوان على طرابلس، وأخرى تصب في مصلحة استقرار ليبيا ووحدة أراضيها”.

ورأى أن استقرار البلاد ووحدتها هما مصلحة مشتركة مع دول جوارها ومسؤولية تاريخية يتحملها أبناء ليبيا بكافة توجهاتهم.

أمير الجماعة الليبية المقاتلة أختتم تصريحه قائلاً :” تأسيساً على حرصنا على استقرار ليبيا والمحافظة على سلمية العملية السياسية بما ينتج سلطة مركزية قوية تستعيد سيادة دولتنا واستقرارها فإننا نبارك الجهود التي أسهمت في إنجاح زيارة الوفد المصري الرسمي للعاصمة الليبية طرابلس”.

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