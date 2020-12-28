ليبيا – قال مدير منتدي شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية محمد حامد إن زيارة الوفد المصري إلى العاصمة طرابلس تهدف إلى دعم الجهود الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحل السياسي وبحث التنمية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وكتابة الدستور وإفراز حكومة جديدة وإنهاء حقبة حكومة الوفاق المؤقتة.

حامد وفي تصريحات لموقع”الجزيرة.نت” أمس الأحد أضاف”أن مصر تبقى رافضة للنفوذ والوجود التركي المؤثر على حكومة الوفاق، طالما يؤثر على الأمن القومي المصري بشكل أو بآخر”.

ورأى أن القاهرة لا تزال تعترف بحكومة الوفاق باعتبارها حكومة معترفا بها دوليا، كما أن علاقاتهما الدبلوماسية لم تنته.

وأكد أن الخلاف المصري مع حكومة طرابلس خلاف في الرؤى، مستشهدا بتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لا تنحاز لطرف في الأزمة الليبية لكنها تحمي أمنها القومي.

وفيما يتعلق بموقف مصر من استمرار دعمها للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أكد حامد أن مصر مع قرار الشعب الليبي في الانتخابات فهي لا تملي أي شيء على الشعب الليبي وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

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