ليبيا – قال وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب المسماري عضو اللجنة الرئيسية لملتقى برقة الجامع إن المقترح الثاني لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة هو أقرب لمصلحة برقة، خاصة أنه لم تكن هناك عدالة في اختيار عناصر الحوار.

المسماري أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “بهذه الطريقة نذهب للسلطة التنفيذية وتكون من برقة، أو يتم التوافق بتقاسم السلطات بالعدالة، النقاط الخمسة التي تم استعراضها كلها هذه جاءت نتيجة أن سكان برقة شعروا بالظلم، وهذا لا يعني انقسامًا أوتقسيمًا، فنحن ضد التقسيم والانفصال، وضد أن يتم فرض شخص بعينه على برقة”.

وإعتقد أن المجتمع الدولي سيراقب عملية الانتخابات وحتى الاقتراب من موعدها سيتم كف يد المليشات عن المواطنين ومنعها من الوصول لصناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن التدخل الدولي غيّر المعادلة في ليبيا منذ عام 2011.

كما تابع: “البيان الذي خرج بحضور القبائل واستهدف جميع التركيبات الليبية، فكل من حضر كان يمثل برقة بالفعل، وأي شخص يقول عكس هذا فإنه يحاول التشويش على المشهد”.

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