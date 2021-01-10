ليبيا – أعرب عميد بلدية غدامس قاسم المانع عن مخاوفه من تزايد وتيرة انتشار وباء كورونا، مع بدء العام الدراسي وتوافد التلاميذ إلى المدارس في الأسبوع الأخير من 2020.

المانع أكد في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أنّ لجانًا طبية زارت بعض المدارس ولاحظت عدم التقيد بالإجراءات المقررة من السلطات داخل المدارس ،لافتًا إلى إمكانية أن تقفل مراكز العزل أبوابها؛ بسبب النقص الكبير في الأطقم الطبية، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنّ البلدية خاطبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من دون أن تتلقى جوابًا، وبالإضافة إلى النقص الكبير في الإمكانات والأطباء.

وأشار عميد البلدية إلى نفاد كميات كبيرة من الأكسجين اللازم لمتابعة العمل في مراكز العزل، مضيفًا أنّ السلطات لم تلتفت لضرورة إعادة الرواتب والمكافآت المتوقفة للعاملين في هذا القطاع، رغم كثرة المخاطبات الموجهة إليها، وحساسية المرحلة.

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