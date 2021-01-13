ليبيا – زيارة مهمة إلى إيطاليا امتدت لـ5 أيام اختتمها الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وعضو المجلس أحمد معيتيق لتطوير العلاقات معها.

صحيفة المرصد رصدت وتابعت نشاطات السراج ومعيتيق، إذ التقى الأخير وزيرة الداخلية “لوشانا لامورجيزي” لبحث تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع رئاسي الوفاق، لتدريب ورفع كفاءة منتسبي وزارة داخلية الوفاق وقوة مكافحة الإرهاب وحرس الحدود البرية والبحرية التابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشادت “لامورجيزي” بجهود رئاسي الوفاق في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي قادت لانخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين خلال الأشهر الأخيرة، فيما شدد معيتيق على رغبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوسيع العمل بمذكرة التفاهم المعنية بهذه الظاهرة، لتشمل دول أوروبا والمغرب العربي.

هذا وتطرق الجانبان لإمكانية وضع مبدأ عام فيما يخص تبادل السجناء بين ليبيا وإيطاليا في المستقبل.

إلى ذلك اجتمع معيتيق بوزير الخارجية “لويجي دي مايو”، إذ رحب الأخير باللقاء مع عضو رئاسي الوفاق الذي يؤكد عمق علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا ورغبة روما في تطويرها في جميع المجالات، فيما تم خلال اللقاء تدارس تطورات الحوار السياسي والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه.

وشدد الطرفان على أهمية تحقق الانتخابات الرئاسية التي تقود إلى استقرار البلاد، مع التأكيد على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإيطاليا في عديد المجالات، لا سيما اتفاقية الطريق الساحلي راس اجدير امساعد واستئناف الرحلات الجوية بين المطارات.

هذا وكان السراج قد حاول خلال أيام الزيارة وفقًا لخبراء تقليل الهوة الخلاف بين الموقف الإيطالي الداعي لتشكيل الحكومة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات، والموقف التركي الذي يريد إبقاء السراج في منصبه إلى حين هذه الانتخابات، بهدف ضمان أكبر مكاسب ممكنة.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال الزيارة برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، بهدف تحقيق هدفه من الزيارة.

متابعات – المرصد

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