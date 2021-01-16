ليبيا – أشاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة بإعلان البعثة الأممية تقدما كبيرا خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار.

دوجاريك أعرب خلال تصريحات صحفية مقتضبة تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد عن أمل المنظمة الدولية في تمكن أعضاء اللجنة في القريب العاجل من تضييق الخلافات الرئيسية والتوصل إلى شبه إجماع حول العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بمقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

هذا ونالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إشادة واسعة النطاق لطريقة تعاملها مع محادثات أعضاء ملتقى الحوار.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares