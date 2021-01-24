ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي حمد البنداق إن اجتماعات بوزنيقة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة هدفها التفاهم على المناصب السيادية، والتي كانت تعاني من بعض الانسدادات، خصوصًا في اختيار مناصب المحمكة العليا والنائب العام.

البنداق أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد إلى أن البعض يتحدث بأن هذا الأمر ليس من اختصاص مجلس النواب والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع التفاهم حول اختيار المناصب السيادية الخمسة، والتوزيع الجغرافي لهذه المناصب، ومن سيقوم باشغالها، كما تم وضع آلية وشروط معروفة عالميًا في عدة دول حسب القوانين المعمول بها في الدولة الليبية، والاتفاق على موعد لاستلام الملفات والسير الذاتية لمن يرغب بتقلد المناصب.

وأضاف: “الكل يعلم بأن مجلس النواب منقسم، وهذه الملفات عندما تطرح فإنها ستعرض على مجلس نواب في طبرق أو طرابلس، النقطة الثانية كان هناك فكرة من بعض الأعضاء لتوسعة المناصب لتشمل محفظة ليبيا للاستثمار الخارجي، وفرصة التوصية كبيرة؛ لكن حدث عليها خلافات واتفقنا الخروج من هذه المحاصصة”.

كما أوضح أنه تم اختيار لجنة لكل منصب تتكون من 3 أفراد من مجلس الدولة و3 من مجلس النواب، مع الحرص على تمثيل جميع الأقاليم في اللجان، منوهًا إلى أن عدد الراغبين في الاشتراك باللجان ليس كبيرًا جدًا.

واختتم حديثه مشيرًا إلى أن المترشحين سيتقدمون للجان بحسب الشروط التي ستطرح في الأيام القادمة والتي ستعرض على مجلسي النواب والدولة.

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