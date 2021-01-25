ليبيا – بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب أمس الأحد مع مدير إدارة الخدمات الصحية تراغن إبراهيم عمار صالح سير عمل المرافق الصحية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الاجتماع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في إطار اللقاءات الدورية التشاورية لاستطلاع آراء مديري ومسؤولي الصحة ببلدية تراغن بالجنوب الليبي.

وتضمن الاجتماع الموسع التأكيد على أهمية تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العليا والاستشارية للتصدي لانتشار وباء كورونا، واعتماد لجنة تنفيذية لبلدية تراغن و مركز العزل السريري تراغن والاستعدادات لتنفيذها، وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية، والتركيز على جودة الخدمات وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة، وتحسين الأداء على كافة المستويات وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وما تتطلبه المرحلة القادمة، وفق الرؤى واستراتيجية وزارة الصحة.

وأكد الحاضرون على ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بالجنوب الليبي، وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة، بما يلبي متطلبات المرحلة، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وفي ختام اللقاء قدم مدير إدارة الخدمات الصحية تراغن درعًا تذكاريًا لوزير الصحة، وذلك لوقفته الكريمة والجادة المتمثلة في دعم قطاع الصحي الليبي بالبلاد.

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