ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن لجانًا شُكلت من وفدي مجلس النواب والدولة للنظر في معايير وشروط تولي المناصب السياسية كلًا على حدة، مشيرًا إلى أن لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء عن كل من المجلسين ستبدأ النظر في منصب محافظ البنك المركزي ونائبه.

الرعيض وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” أمس الاثنين أوضح أن اللجان التي بدأ وفدا المجلسين في تشكيلها ستنظر في المناصب كافة، مؤكدًا أن مهام اللجان تنحصر في استقبال المرشحين، وأن مهمة النظر والموافقة على شاغلي المناصب السيادية مهمة أصيلة لمجلسي النواب والدولة.

وتوقع عضو البرلمان المقاطع ألّا يتم إعلان المجلسين عن الأسماء الشاغلة للمناصب السيادية، إلا بعد انتهاء اللجان السياسية من اختيار سلطة سياسية جديدة وموحدة.

الرعيض أكد أن مدة الشاغلين الجدد لمناصب المؤسسات السيادية ستنتهي بانتهاء مدة السلطة الجديدة بإطلاق الانتخابات نهاية العام، كما قرر ملتقى الحوار السياسي.

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