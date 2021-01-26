ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا اليوم” الناطقة بالإنجليزية عن قيام السلطات المالطية بتوقيف ليبي على ذمة التحقيق لتورطه في مشاجرة عنيفة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن الليبي استخدم سكين وزجاجات في المشاجرة التي حدثت في مدينة سان غوان المالطية، ليقوم المفتش في الشرطة ليروي بالزان بالتحرك لتوقيف فارس الشيباني ذي الـ33 عامًا، وإرسال قوات الشرطة لمكان الحادثة.

وأضاف التقرير أن الشرطة حضرت لمكان المشاجرة في الساعة الـ10 والنصف من مساء يوم السبت الماضي، لتجد رجلًا عربيًا يدعي تعرضه لهجوم من قبل بعض الناس، فيما مرت بعد وقت قصير سيارة يقودها المتهم وإمرأة، ما جعل الرجل يؤشر بيده عليها.

وبحسب التقرير استمعت المحكمة إلى مزاعم استخدام سكين محملة بنابض وزجاجات في المشاجرة التي بدأت إثر تصاعد الخلاف حول أموال، ليتم اتهام الشيباني بمهاجمة إمرأة ورجلين وإصابتهم بشكل طفيف، وإهانة الـ3، وخرق السلم وعصيان أوامر الشرطة.

وأضاف التقرير أن قائمة الاتهام تضمنت حمل سكين في الأماكن العامة من دون ترخيص، وخرق شروط كفالة تقضي بعدم التجول الذي فرضته المحكمة، فيما قدمت المحامية آن ماري كوتاجار إقرارًا بالبراءة نيابة عن المتهم وطلبًا للإفراج عنه بكفالة.

وأشار التقرير إلى اعتراض الادعاء العام على الإفراج بكفالة؛ لأن المتهم قد تجاهل بالفعل شروط كفالة سابقة، وأثبت أنه غير جدير بالثقة، ليرفض القاضي إيان فاروغيا الإفراج ويؤكد أن المتهمين لا تربطهم أي صلات بمالطا، وأن الشهود لم يشهدوا بعد في القضية.

ترجمة المرصد – خاص

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