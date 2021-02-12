الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير

الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير

إنجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” الجمعة، فوز الألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير.

وفاز جوندوجان بالجائزة بعد قيادته السيتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بتسجيله 5 أهداف في 6 مباريات الشهر المنقضي بمعدل هدف كل 94 دقيقة، إضافة إلى صناعته 10 فرص محققة للتسجيل لزملائه.

وتفوق جوندوجان على زميله في السيتيزينز، جون ستونز، إضافة إلى بوكايو ساكا وبرناد لينو من أرسنال، وجريليش من أستون فيلا، وبيريرا من وست بروميتش ألبيون، وداوسون من وست هام، وماديسون من ليستر سيتي.

وعبر جوندوجان عن سعادته بالفوز بالجائزة موجها الشكر لكل من صوت له ولزملائه في الفريق، كما أكد أن هذا الشهر كان ممتازا بالنسبة لفريقه وشعروا فيه بأنهم غير قابلين للخسارة.

يذكر أن البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر سيتي كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر.

المصدر: twitter/premierleague

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