ليبيا – اعتبر المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي بسام حمدي أن دور الجيش ولجنة 5+5 سيكون حاسمًا في الإسراع بتوحيد البرلمان وتأمين عقد جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

حمدي أشار في تصريح لموقع” إرم نيوز” إلى أنه رغم ضغط الوقت فإن الحديث عن منح الثقة يبدو سابقًا لأوانه؛ لأن ملامح الحكومة لم تتضح حتى الآن ولا يزال أمام عبد الحميد الدبيبة أسبوعان لاستكمال تشكيلها.

وأضاف “كل مخرجات الحوار السياسي الليبي لن تكون ذات فائدة وذات جدوى ما لم يدعمها إسناد من الجيش على الأرض، وما لم تعمل لجنة 5 + 5 على تثبيتها والحرص على تنفيذها”.

كما أكد على أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون تأمين مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، وهذا لن يحصل إلا بمساندة الجيش وتوحيد مؤسسات الدولة، وأولها مؤسسة البرلمان، الذي يرجح أنه سينحاز إلى مصلحة الليبيين، ويتمكن من عقد جلسة يكتمل فيها النصاب، وتحظى بالمشروعية لدعم الحكومة الجديدة وإعطائها الشرعية اللازمة بحسب قوله.

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