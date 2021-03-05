ليبيا – أعرب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا عن تخوف بلاده بشأن الوضع في قطاع الكهرباء والتصدي لجائحة كورونا، ومسألة دفع المرتبات لموظفي القطاع العام، والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

أوفتشا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة قال: “نحن نشاطر مخاوف المجموعة الاقتصادية الخاصة بليبيا، لا سيما نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الأساسية المتعلقة بالطاقة الكهربائية، ونضم صوتنا إلى الدعوة الموجهة إلى كل من الحكومة المنتهية ولايتها والقادمة للتعاون بحسن نية ولصالح تقديم الخدمات لليبيين”.

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