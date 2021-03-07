ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي إن هناك رغبة حقيقية لأعضاء مجلس النواب بالحضور إلى سرت، لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية متى ما كنت حكومة كفاءات وبها تمثيل عادل لشرائح المجتمع كافة، متوقعًا تجاوز عدد النواب الذين سيحضرون الجلسة المائة نائب.

شلبي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد، وجه رسالة إلى النواب الذين سيحضرون، مطالبًا إياهم بمراعاة المصلحة الوطنية والبعد عن المصالح الضيقة، ووضع أمام أعينهم الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة التي تمر بها البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب أن الخطوة الأهم هي توحيد البلاد تحت سلطة واحدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares