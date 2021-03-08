ليبيا – رحب مجلس الدولة الاستشاري بالخطوات الحثيثة المبذولة في اتجاه التئام مجلس النواب، مؤكدًا أنها خطوات مهمة لتوحيد باقي المؤسسات، ومن شأنها أن تسهل عملية التنسيق مع المجلس لإنجاز كل الاستحقاقات المنوطة بالجسمين.

المجلس أعرب بحسب المكتب الإعلامي التابع له عن أمله بأن يتم ترتيب الأولويات بشكل يفضي إلى بناء سليم لشرعية السلطات التنفيذية القادمة، وذلك بأن يقوم مجلس النواب أولًا بتضمين خارطة الطريقة المتفق عليها في الملتقى السياسي للإعلان الدستوري.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استجابة لما ورد في الخارطة نفسها واستنادًا لما تنص عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، ومن ثم يقوم مجلس النواب باختصاصه في منح الثقة طبقًا لنظامه الداخلي.

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