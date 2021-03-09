ليبيا – قال عضو مجلس النواب أحمد الشارف إن التشكيلة الحكومية التي قدمها عبد الحميد الدبيبة والمكونة من 35 وزيرًا قدمت لهم بالأسماء بدون سير ذاتية ولا مؤهلات، مضيفًا: “نحن كنواب لا نعرفهم وهم مجهولون بالنسبة لنا”.

الشارف وفي كلمته خلال جلسة النواب المنعقدة في سرت أمس الإثنين وفقًا لما نقلته بكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رأى أنه من المفترض أن يسمي الدبيبة حكومة أزمة مصغرة من 13 وزيرًا تبعا للدوائر الانتخابية؛ ولكن اختار توسعة الحكومة إلى 35 حقيبة دون التشاور مع كل مكونات البلد، وفق قوله.

وأضاف الشارف: إن الدبيبة لم يقم بالمشاورات مع كل الأطياف والمكونات ولم يلتزم بتقسيم المناصب وفقًا للأقاليم الثلاثة التاريخية.

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