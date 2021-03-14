ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه لا توجد لديه أي معلومات بخصوص أسباب تغيير مكان الجلسة التي أعلنت عنها رئاسة المجلس، إثر جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

امغيب أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن رئاسة المجلس لم تُعطِ أي تفاصيل، سوى ما صرح به الناطق الرسمي للمجلس، والذي أرجع الأمر إلى أسباب تنظيمية ولوجستية.

يشار إلى أن قرار تغيير مكان انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أحدث ردود أفعال بشأن أسباب نقلها إلى طبرق، خصوصًا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو من أعلن سابقًا أن جلسة اليمين ستعقد في مدينة بنغازي.

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