ليبيا – أكد رئيس لجنة (5+5) المكلفة من المجلس الرئاسي أحمد بوشحمة القيادي بالمجلس العسكري مصراتة أن اجتماعات سرت العسكرية ستكون صفحة جديدة لإنهاء معاناة الشعب الليبي، قائلًا: “كفانا انقسام ..كفانا قتال .. كفانا حروب ، والآن ستكون صفحة جديدة ويكون -إن شاء الله – عام جديد لليبيا والشعب الليبي وإنهاء هذه المعاناة”.

وجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة التي بدأت أمس الأحد بمدينة سرت، والتي استهلها بتهنئة الشعب الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة الموحدة لمؤسسات الدولة الليبية، وفقًا لوكالة “الأنباء” الليبية طرابلس.

وقدم بوشحمة خلال الاجتماع شكره وتقديره للبعثة الأممية واللجنة العسكرية “5+5” وكافة اللجان الفرعية (الميدانية والأمنية والشرطية وضباط نزع الألغام والهندسة العسكرية)

كما وجه بوشحمة في ختام كلمته الشكر لكافة الإعلاميين من مراسلين وقنوات فضائية وصحفيين على حضورهم وتغطيتهم لهذا الاجتماع المهم اليوم بمدينة سرت.

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