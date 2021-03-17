ليبيا – كشف المعارض التركي جواد كوك مستشار مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بأسطنبول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان لديه طموحات في تركيع القاهرة من خلال دخوله ليبيا، وذلك ردًا على عزل الإخوان من الحكم.

كوك وفي تصريح لموقع “البوابة نيوز” المصري أمس الثلاثاء، أشار إلى أن أردوغان فشل في كل المستويات، ليس فقط قضية ليبيا، فالفشل كان حليفه في كافة الملفات في شرق المتوسط وسوريا، ولم يصلوا إلى نتيجة كما كانوا يخططون، والآن يريدون صفحة جديدة مع القاهرة.

وقال كوك: “إدارة أردوغان من البداية غلبت المصالح الأيدولوجية على مصالح دولة تركيا، فوقفت في جانب الإخوان ضد مصالح الشعب المصري، واختياراته، لدرجة وصلت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول للمواطنين أثناء إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول: (هل ستنتخبون مرشح العدالة والتنمية، أم مرشح عبد الفتاح السيسي)، وكل هذه مواقف سلبية، والآن يعترفون إنهم ارتكبوا أخطاء، وصل الأمر حد الندم، على تخريب العلاقات مع مصر، بزعم سوء الفهم، فالآن المصالح الأهم واجبرتهم على التصالح، على كل المستويات”.

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