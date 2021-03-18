ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الخميس في طرابلس السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير ج لاراشي.

المنفي رحّب بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بالسفير الإسباني لدى ليبيا والوفد المرافق له، مثنيًا على دور العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية.

من جانبه هنأ السفير الإسباني رئيس المجلس ونائبيه لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة التي سوف تقود البلاد حتى الإنتخابات في 24 من ديسمبر من العام الجاري، مشيرًا إلى أن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده ستقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمصالحة الوطنية في ليبيا.

كما لفت إلى أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت، وأن العمل على عودة السفارة إلى طرابلس سوف يكون تدريجيًا، كما ستقوم بتسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب.

هذا ورافق السفير الإسباني خلال الزيارة كل من خورخي أفيلا نائب رئيس السفارة وكارمن كارينز قنصل إسبانيا في ليبيا.

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