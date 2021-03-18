ليبيا- سلط تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء فرانس برس الضوء على رياضة حركة السيارات التي شارك فيها سائقون من كافة أنحاء ليبيا خلال شهر مارس الجاري.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الحدث الموحد النادر يأتي في ظل سعي البلاد لإنهاء سنوات من الصراع. ناقلًا عن مروان المنفي وهو أحد المتفرجين على سباقات حركة السيارات من طبرق قوله: “لدينا سائقون ممتازون، لقد حان الوقت لمعرفة العالم عن ذلك”.

وأضاف التقرير أن المتنافسين ممن يملكون سيارات محسنة من طراز “بي أم دبليو” اصطفوا على الإسفلت ليتحركوا لاحقًا وتصدر سياراتهم صريرًا وهم ينحرفون وينزلقون بها حول البراميل والعلامات، مبينًا أن الحشد المتحمس من الشباب يتابع ويأخذ صورًا للسيارات وبعضها مع أضواء تومض.

وتطرق التقرير إلى انبعاث سحب من الدخان أثناء انزلاق وتدوير السيارات في رياضة اشتهرت في اليابان في سبعينيات القرن الماضي وتحظى بشعبية في ليبيا التي تنظم بطولة لها تحت شعار “الوحدة والسلام لليبيا”، ليعمل الحكام على تقييم أداء السيارات وسرعتها ومدى تمكنها من الانزلاق والدوران.

وبحسب التقرير، فاز محمد المرغني أحد السائقين من العاصمة طرابلس في النسخة الأولى من المسابقة العام الماضي، ووصف نسخة هذا العام بالناجحة التي تم تنظيمها من قبل اتحاد يضم نحو 200 من عشاق سيارات “بي أم دبليو” برعاية شركة نفط وغاز روسية.

ووفقًا للتقرير حصل سائقون 3 من مدينة بنغازي التي تحتضن المسابقة على المراكز الأولى، فيما قال متفرجون من مدينة بنغازي أنهم سعداء بمشاركة الشباب من جميع أنحاء ليبيا في هذا التجمع الذي تحتضنه مدينتهم الذي مثل شكلًا مهمًا من أشكال الوحدة.

ترجمة المرصد – خاص

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