ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن عقيلة صالح استطاع أن يجد حلا لكل مشاكله، حيث ظهر مؤخرا بمظهر الرجل القوي المسيطر على زمام الأمور، وهو بذلك يعد “أفضل من أستاذ في اللعبة السياسية”.

كرموس اعتبر في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن لواقع المؤلم هو أن عقيلة ليس بالشخصية السياسية المتمرسة، بل الحقيقة المرة أن فشل مجلس النواب في أداء مهامه نتيجة تخاذل العديد من أعضائه وعدم اهتمام البعض الآخر وتقديرهم لحجم المسؤولية الملقاة عليهم وفساد البعض الآخر وشرائه بأبخس الأثمان؛ جعل من عقيلة الرجل المسيطر على هذا المجلس والمتخذ لقراراته دون وجود نصاب في كثير من الأحيان بحسب قوله.

ولفت إلى أن “فشل أعضاء مجلس النواب في طرابلس في أن يحققوا نصابا يمكنهم من الاعتراف بهم وممارسة مهام مجلس النواب، والاعتراف الدولي بمجلس نواب طبرق، كلها عوامل مهدت لأن يكون عقيلة الورقة الرابحة التي يمكن أن تلعب بها بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وسمحت له بأن يحتفظ بمنصبه رغم أن كل الظروف كانت تؤشر لنهاية حقبته السيئة في التاريخ الليبي”.

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