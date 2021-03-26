ليبيا – قالت وزارة الخارجية الألمانية أمس الخميس إن ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مايو المقبل.

الوزراة وفي بيان لها وفقًا لما نقلته وكالة “الأنباء” الليبية، أوضحت أن هذه العملية ستجري في إطار مبادرة كوفاكس التي يقودها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI)، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار بيان وزارة الخارجية الألمانية إلى أن الحكومة الفيدرالية في برلين قامت بتمويل النظام الصحي الليبي بمبلغ إضافي قدره 9.5 مليون يورو في عام 2020.

Share and Enjoy ! 0 Shares