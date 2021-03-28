ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أن القوات المسلحة تسير دوريات متحركة في صحراء البلاد بشكل مستمر، ونجحت في الحد من تهريب الوقود بشكل كبير.

اللواء المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن منطقة الكفرة الحدودية في الجنوب الشرقي من البلاد، جففت فيها منابع التهريب بنسبة تصل إلى 75%، وتشمل هذه الإحصائية تهريب البشر أيضًا.

ونوّه المحجوب إلى أن المهربين على حدود دول الجوار لهم ارتباطات وثيقة بنظرائهم في الداخل الليبي، كما أن الحد من تهريب السلع والمحروقات بشكل نهائي يحتاج إلى تنسيق كامل.

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