ليبيا – نظم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موعد انطلاق ملتقى ليبيا الدولي لهذه المشروعات جميعا والتعريف به.

وتحدث مدير البرنامج عبد الناصر بو زقية خلال المؤتمر الذي تابعت مجرياته صحيفة المرصد عن دور البرنامج في النهوض ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ونشر ثقافة الريادة والإبداع، واستقطاب أصحاب الأفكار. معلنًا عن تنظيم فعاليات الملتقى الأول من الـ3 وحتى الـ6 من يونيو المقبل بالعاصمة طرابلس.

وأضاف بو زقية أن الملتقى سيتم تنظيمه تحت شعار “المشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني”، فيما أشاد عمر درهوب مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بدور البرنامج الوطني وجهوده في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب فئة الشباب.

وأكد درهوب دعم الوزارة لهذه الفعاليات، لما لها من دور كبير في التنمية وتحقيق التنوع الاقتصادي، من خلال انخراط الشباب في المهن والحرف التجارية والصناعية والزراعية. مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة ويعد ضمن أولويات عملها خلال الفترة القادمة.

بدوره أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى رمضان الفرجاني أن عقد عدة ورش عمل تعنى بالإستراتيجيات الوطنية للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومشاكل التمويل للمشروعات والبنية التحتية التي تساعد على إطلاق المشاريع الصغرى والمتوسطة، وغيرها من العناوين الأخرى، سيصاحب عمل الملتقى.

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