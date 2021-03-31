ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأن ما يحدث في ليبيا هو صراع بين مشروعين مشروع الدولة والمدينة وما وصفه بـ”مشروع حكم الفرد والعسكر”.

المشري أضاف خلال كلمته بحفل أقيم بمدينة الزاوية لإطلاق سراح أسرى للقوات المسلحة بأنهم قدموا الكثير ممن وصفهم بـ”الشهداء” على أسوار طرابلس وأنهم سيقدمون المزيد لو عاد ما وصفه بـ”مشروع العسكر”.

وقال :” ونحن اليد العليا ونحن القوة ونحن الحق نتقدم بالتسامح ونحن في أعلى درجات القوة هؤلاء الذين اطلق سراحهم اليوم لابد أن يتذكروا هم واهاليهم أن هذه الحرب ذهب فيها شهداء منهم من لا تملك أمه غيره وفيها من لايزالون في سجون الغاشم الظالم ومع هذا نتقدم بخطوة للتسامح”.

كما طالب المشري بمحاسبة من ارتكم خلال هذه الحرب جرائم القتل و”الاغتصاب” والجرائم ضد الإنسانية، لي تبنى البلاد بعيدًا عن العواطف حسب تعبيره.

وهذا وقد كرم المشري خلال هذا الحفل المطلوب للنائب العام محمد بحرون المشهور بـ”الفأر” على ذمة القضية ” 131 – داعش” ومنحه وسام مجلس الدولة للعمل الإنساني وتمت عملية التكريب بحضور أعضاء الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي والنائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري ونائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح.

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