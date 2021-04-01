ليبيا – قال المحلل الاقتصادي الليبي أحمد الجراي إن خطوة رفع الدعم عن المحروقات بالطريقة التي عرضها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مقلقة، وتحتاج لخريطة يتم الاستناد إليها بشكل واضح في التنفيذ.

الجراي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء، أشار إلى أن الحكومة الليبية الجديدة خطّطت لتقديم دعم نقدي للمواطن الليبي بديلًا عن دعم المحروقات.

وتساءل: “هل هذا الدعم سيكفي لمواكبة الزيادة التي ستشهدها بقية القطاعات الخدمية التي تعتمد على الوقود في تقديم سلعها؟”.

وأوضح أن فكرة رفع الدعم جيدة كانت مطلوبة منذ زمن بعيد، ولكن وفق ضوابط تحمي المواطن من بعض القطاعات الفاسدة التي ستسعى لتعويض أي خسائر مادية بعد رفع الدعم.

الجراي لفت إلى أن منظومة المرتبات ظالمة للغاية، ويجب إعادة النظر فيها، موضحًا أنه في حال تعديل هذا الملف بما يتناسب مع متطلبات الحياة، ستكون عملية رفع الدعم سهلة على المواطن الليبي.

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