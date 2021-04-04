ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشرته مؤسسة “المعهد الأطلسي” البحثية الأميركية للتطورات الإيجابية بالعملية السياسية والتحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الانفراجة في هذه العملية تمثلت في نجاح مجلس النواب في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وهو أمر لم يكن متوقعًا من غالبية أعضاء المجلس المعروف عنهم السلوك المتعثر الذي منع ليبيا من المضي قدمًا.

وأشار التقرير إلى الآمال الكبيرة التي يعقدها الشعب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية للنهوض بواقعه، في ظل وجود تحديات جمة تعترض عمل الحكومة، ومنها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وحل الميليشيات والجماعات المسلحة، وهو ما سيصعب عمل رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف التقرير أن الدبيبة سيلجأ لحل الخلافات بين رئيس مؤسسة النفط ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس مصطفى صنع الله والصديق الكبير بشأن الموارد المالية النفطية، عبر إرسالها لوزارة النفط المستحدثة، لتكون تحت إشراف كامل من قبله.

وتوقع التقرير أن يعمل الدبيبة على تمديد ولايته الرئاسية وتأجيل الانتخابات لبعض الوقت، وهو الأمر الذي سيحتاج لدعم من قبل مجلس الأمن الدولي وملتقى الحوار السياسي.

ترجمة المرصد – خاص

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