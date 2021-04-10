ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إن الأغلبية في اللجنة القانونية طالبت باجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

بوقعيقيص أضافت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لكن لأن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهذا لم يحدث بخصوص هذا البند فبعض الزملاء أصروا على مطلبهم ان تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة لذلك قررنا إحالة هذا البند للملتقى”.

وأكدت على ضرورة اطلاق منصات استطلاع الرأي لمعرفة مايريده الشعب في هذا الشأن لأنه سيكون خير داعم أمام الملتقى مع ضرورة أن تكون هذه الاستطلاعات موثقة بالاسم الثلاثي والصفة والرقم الوطني أو رقم البطاقة.

كما تابعت:” يجب على الناس الوقوف لحقوقهم وسنكون معهم في الطليعة لا تتركونا وحدنا فبكم نستطيع”.

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