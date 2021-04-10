الجانبين ناقشا وفقاً لوزارة الخارجية الإماراتية الروسية سبل دعم السلطات الليبية من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ليبيا – شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم السبت، على ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك خلال استقباله المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش.

واستقبل عبد الله بن زايد كوبيش في أبوظبي، حيث بحث الجانبان الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر من العام الجاري.

وعبّر بن زايد عن دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية.

كما أكد وزير الخارجية الاماراتي على العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وليبيا والتزام دولة الإمارات بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والتقدم والرخاء.