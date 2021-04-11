ليبيا – رأى رئيس مؤسسة السلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف أن تنظيم الإخوان يريد أن يغرق الحوار الليبي بتفاصيل ويأخذونه عبرها إلى معارك جانبية ليزيحوا النظر عن الأصل وتفاصيله.

شلوف وفي بيان للمؤسسة نقله موقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أوضح أن خارطة الطريق في تونس واختيارات جنيف وكل الوثائق الواردة من بعثة الأمم المتحدة هي مجرد أوراق ومستندات لا تحمل الشرعية الدستورية، ولا تملك أي حصانة دولية بقرار من مجلس الأمن، بخلاف قرارات مجلس النواب الشرعي.

وأوضح أن قضية انتخاب رئيس من الشعب أمام البرلمان قد حسمها مجلس النواب منذ 7 أعوام دستوريًا يوم الـ14 من شهر أغسطس عام 2014 بقرار عُمم في الجريدة الرسمية الليبية، وهو القرار رقم 5 لعام 2014 الذي يقضي بانتخاب رئيس ليبيا مباشرة من الشعب.

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