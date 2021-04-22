ليبيا – رأى الكاتب والصحفي إبراهيم أبو عرقوب أن القيمة العالية للميزانية ستتسبب في حجم إنفاق كبير، وستفتح أبوابًا واسعة للفساد، خاصة وأن المدة قصيرة، إذا كانت الحكومة جادة فعلًا في إجراء الانتخابات في أجلها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل.

أبو عرقوب أضاف في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،: إنه بالإضافة إلى القيمة غير المنطقية للميزانية، فإن تأخر اعتماد الميزانية خاصة بعد مرور ما يقارب الأربعة أشهر من العام، سيكون له أيضًا تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.

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